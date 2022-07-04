В Российской гильдии риелторов прокомментировали ситуацию на рынке вторичного жилья

Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.

Об этом сообщает НСН.

«Рынок вторички просел драматично — вдвое точно. Ключевой фактор, который обеспечивал реальный платежеспособный спрос, — это ипотека», — заявил Самойлов.

По его словам, снижение ключевой ставки ЦБ также не привело к восстановлению спроса на рынке вторичного жилья.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.