В Российской гильдии риелторов прокомментировали ситуацию на рынке вторичного жилья

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Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.
В Российской гильдии риелторов прокомментировали ситуацию на рынке вторичного жилья
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Рынок вторички просел драматично — вдвое точно. Ключевой фактор, который обеспечивал реальный платежеспособный спрос, — это ипотека», — заявил Самойлов.

По его словам, снижение ключевой ставки ЦБ также не привело к восстановлению спроса на рынке вторичного жилья.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.

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