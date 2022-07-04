В России разработают новый профстандарт для педагогов

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова заявила, что Минтруд работает над новым профстандартом педагога.

В пресс-центре «Парламентской газеты» она заявила, что документ уже направлен в вузы для предложений и замечаний. Также профстандарт опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Стандарты направлены на формирование тех точек, которые должны быть учтены при подготовке педагогов и при принятии их на работу. Есть определённые требования, которые должны быть выполнены», — пояснила Рукавишникова.

В частности, в новом стандарте есть требования к владению и использованию цифровых технологий.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качествах современных абитуриентов.