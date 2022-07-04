Психолог Талакова дала советы по использованию сайтов знакомств

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Семейный психолог, кандидат психологических наук Екатерина Талакова дала советы по использованию сайтов знакомств.
Психолог Талакова дала советы по использованию сайтов знакомств
  • Gettyimages.ru

«Вы делаете некую дистанцию. Эта дистанция позволит вам присмотреться к человеку, немного его узнать, прощупать связь — есть ли она или нет, общность взглядов. Это убережёт от поспешного перехода в личное пространство, чтобы не было нежелательных знакомств, которые могли бы потом для вас обернуться какими-то неприятностями», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, желательно проявлять умеренность в эмоциях и не торопить собятия.

Как отметила Талакова, специфика знакомств на специализированных сайтах или в приложениях предполагает большое количество неуспешных связей, и нужно быть к этому внутренне готовыми.

«Это не должно понижать самооценку. Очень важно уберечь себя с этим процессом. Чтобы женщина или мужчина не считали, что это лично с ними происходит так», — добавила психолог.

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