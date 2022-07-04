Подрядчика обвинили в хищении более 12 млн рублей из бюджета Севастополя

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Директор компании-подрядчика из Санкт-Петербурга обвиняется в мошенничестве на сумму более 12 млн рублей при выполнении госконтракта в Севастополе.
Подрядчика обвинили в хищении более 12 млн рублей из бюджета Севастополя
  • Legion-Media

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление СК России.

«Обвиняемый, используя своё служебное положение, путём обмана похитил бюджетные денежные средства, принадлежащие правительству Севастополя, на общую сумму более 12 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данным следствия, средства были выделены на работы по реконструкции стадиона «Горняк» и детско-юношеской спортивной школы Севастополя.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Ранее ФАН сообщило, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали трёх человек по подозрению в мошенничестве.

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