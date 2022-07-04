Молодёжный культурно-патриотический проект «Поезд Памяти» завершился 3 июля в Минске

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Молодёжный культурно-патриотический проект «Поезд Памяти», в котором приняли участие 200 школьников из России и Белоруссии, завершился 3 июля в Минске.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

За две недели участники «Поезда памяти» совершили путешествие по местам воинской славы двух стран. В столице Беларуси 3 июля участники вместе отметили День независимости республики и встретились с президентом страны Александром Лукашенко.

Утром 4 июля российские участники из 85 регионов страны вернулись в Москву.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на «Поезде Памяти» 200 школьников из России и Белоруссии приехали в Подмосковье.

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