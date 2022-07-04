Волгоградскую область посетили более 740 тысяч туристов за полгода

За первые полгода 2022 года Волгоградскую область посетили более 740 тыс. туристов.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Среди посетителей области — жители не только России, но и стран ближнего зарубежья.

Туристы посещают места Сталинградской битвы, парки, исторические и этнографические музеи, ходят на иммерсивные экскурсии и ездят на единственном в России подземном трамвае.

Ранее в беседе с сайтом «Москва 24» директор туристической компании Ирина Филиппова рассказала о популярных направлениях в России.