Волгоградскую область посетили более 740 тысяч туристов за полгода

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За первые полгода 2022 года Волгоградскую область посетили более 740 тыс. туристов.
Волгоградскую область посетили более 740 тысяч туристов за полгода
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Среди посетителей области — жители не только России, но и стран ближнего зарубежья.

Туристы посещают места Сталинградской битвы, парки, исторические и этнографические музеи, ходят на иммерсивные экскурсии и ездят на единственном в России подземном трамвае.

Ранее в беседе с сайтом «Москва 24» директор туристической компании Ирина Филиппова рассказала о популярных направлениях в России.

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