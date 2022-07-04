Кинолог Голубев назвал породы плохо переносящих жару собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, какие собаки тяжелее прочих переносят жару.

«Хуже остальных в жаркую погоду может быть северным собакам, например хаски, самоеду, лайке, а также собакам с укороченным черепом, например мопсам или бульдогам. Также опасности подвержены собаки крупных и гигантских пород, например мастиф, немецкий дог и другие», — сообщил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, в жару существуют риски для беременных собак, для животных с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также Голубев порекомендовал не увлекаться стрижкой питомцев, ведь она защищает их от прямых солнечных лучей и перегрева.

Ранее Владимир Голубев в беседе с «Известиями» рассказал, что собаки, которых регулярно выгуливают на улице в жару, могут получить тепловой удар.