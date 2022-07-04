Специалист по автострахованию Ефремов напомнил о сроках действия полисов за границей

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов напомнил, что международные полисы страхования автогражданской ответственности, выданные в России, станут недействительны в Евросоюзе и Швейцарии с 2023 года.

«Западные партнёры отказались с нами работать с 2023 года, а сейчас пока всё действует... Я хочу обратить внимание, что тем, кто едет за границу, надо с собой иметь диагностическую карту, желательно на иностранном языке, на английском. У нас она в добровольном порядке, а там не в добровольном», — отметил эксперт в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.