В Удмуртии расследуют обстоятельства ДТП с четырьмя погибшими
- РИА Новости
Авария произошла около 12:00, сообщает izhlife.ru со ссылкой на данные 1-го отдела УГИБДД по Удмуртии.
По предварительным данным, 43-летний водитель грузовика выехал со второстепенной дороги на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой, которая двигалась со стороны Пермского края. В результате ДТП 36-летняя водитель «Митсубиси» и три её пассажира погибли, 8-летний пассажир минивэна и водитель грузовика с травмами госпитализрованы.
На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства устанавливаются.
Ранее Newinform сообщал, что два человека погибли в ДТП с мотоциклом в Калининградской области.