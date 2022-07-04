В Удмуртии расследуют обстоятельства ДТП с четырьмя погибшими

Короткая ссылка
В понедельник, 4 июля, на 20-м км дороги Воткинск — Чайковский в Воткинском районе Удмуртии в результате столкновения грузовика ГАЗ и минивэна Mitsubishi Dion погибли четыре человека.
В Удмуртии расследуют обстоятельства ДТП с четырьмя погибшими
  • РИА Новости

Авария произошла около 12:00, сообщает izhlife.ru со ссылкой на данные 1-го отдела УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, 43-летний водитель грузовика выехал со второстепенной дороги на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой, которая двигалась со стороны Пермского края. В результате ДТП 36-летняя водитель «Митсубиси» и три её пассажира погибли, 8-летний пассажир минивэна и водитель грузовика с травмами госпитализрованы.

На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства устанавливаются.

Ранее Newinform сообщал, что два человека погибли в ДТП с мотоциклом в Калининградской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить