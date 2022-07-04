В Удмуртии расследуют обстоятельства ДТП с четырьмя погибшими

В понедельник, 4 июля, на 20-м км дороги Воткинск — Чайковский в Воткинском районе Удмуртии в результате столкновения грузовика ГАЗ и минивэна Mitsubishi Dion погибли четыре человека.

Авария произошла около 12:00, сообщает izhlife.ru со ссылкой на данные 1-го отдела УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, 43-летний водитель грузовика выехал со второстепенной дороги на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой, которая двигалась со стороны Пермского края. В результате ДТП 36-летняя водитель «Митсубиси» и три её пассажира погибли, 8-летний пассажир минивэна и водитель грузовика с травмами госпитализрованы.

На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства устанавливаются.

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