Юрист Крохин назвал правила перерасчёта стоимости услуг ЖКХ

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Юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал, как жители многоквартирных домов могут получить перерасчёт за жилищно-коммунальные услуги в управляющей компании или МФЦ.
Юрист Крохин назвал правила перерасчёта стоимости услуг ЖКХ
  • РИА Новости

«Если человеку пришла квитанция за жилищно-коммунальные услуги, и он увидел, что там указаны неверные данные со счётчиков или не учтены льготы, то нужно обращаться в управляющую компанию. Например, пенсионеры, инвалиды, ветераны или многодетные семьи имеют право на скидку. А если человек проживает в доме, который обслуживает МФЦ или расчётный кассовый центр, то нужно идти туда. Самое главное — понять причину завышения суммы в квитанции и потом решать этот вопрос», — сказал он в разговоре с «Вечерней Москвой».

Специалист отметил, что у жильца также есть право обратиться в органы жилищного надзора.

Ранее НСН сообщала, что Щербинский лифтостроительный завод произвёл почти 9 тыс. подъёмников в 2021 году.

Это четверть от общего числа лифтов, выпущенных в России.

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