Модный редактор Манукова назвала самые актуальные этим летом оттенки

Модный редактор сайта Lamoda Юлия Манукова рассказала, что самые актуальные оттенки лета 2022 года — это небесно-голубой, лавандовый, мятный, белый и оранжевый.

«Небесно-голубой идеально сочетается с белоснежными кроссовками, с шёлком, твидом и денимом. Он довольно универсальный, хорошо ладит почти со всеми оттенками — от базовых до более ярких», — сказала Манукова в беседе с «Газетой.Ru».

Также, по её словам, этим летом в моде разные оттенки белого, которые сочетаются с любыми цветными вещами и аксессуарами, а также с фактурной обувью.

А оранжевый цвет Манукова рекомендует сочетать с жёлтым, красным и розовым цветами.

Как ранее сообщило издание «Вести Подмосковья», основные площадки Московской недели моды приняли более 100 тыс. посетителей.