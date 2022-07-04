Модный редактор Манукова назвала самые актуальные этим летом оттенки
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«Небесно-голубой идеально сочетается с белоснежными кроссовками, с шёлком, твидом и денимом. Он довольно универсальный, хорошо ладит почти со всеми оттенками — от базовых до более ярких», — сказала Манукова в беседе с «Газетой.Ru».
Также, по её словам, этим летом в моде разные оттенки белого, которые сочетаются с любыми цветными вещами и аксессуарами, а также с фактурной обувью.
А оранжевый цвет Манукова рекомендует сочетать с жёлтым, красным и розовым цветами.
Как ранее сообщило издание «Вести Подмосковья», основные площадки Московской недели моды приняли более 100 тыс. посетителей.