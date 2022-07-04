Модный редактор Манукова назвала самые актуальные этим летом оттенки

Короткая ссылка
Модный редактор сайта Lamoda Юлия Манукова рассказала, что самые актуальные оттенки лета 2022 года — это небесно-голубой, лавандовый, мятный, белый и оранжевый.
Модный редактор Манукова назвала самые актуальные этим летом оттенки
  • Gettyimages.ru

«Небесно-голубой идеально сочетается с белоснежными кроссовками, с шёлком, твидом и денимом. Он довольно универсальный, хорошо ладит почти со всеми оттенками — от базовых до более ярких»,  — сказала Манукова в беседе с «Газетой.Ru».

Также, по её словам, этим летом в моде разные оттенки белого, которые сочетаются с любыми цветными вещами и аксессуарами, а также с фактурной обувью.

А оранжевый цвет Манукова рекомендует сочетать с жёлтым, красным и розовым цветами.

Как ранее сообщило издание «Вести Подмосковья», основные площадки Московской недели моды приняли более 100 тыс. посетителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить