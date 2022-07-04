В Роспотребнадзоре дали советы по выбору места для купания
Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сайт организации.
В частности, эксперты отметили необходимость обращать внимание на предупредительные знаки об опасности купания и не полагаться на визуальную оценку чистоты водоёма.
Они подчеркнули, что для купания не предназначены пруды, где плавают утки и гуси. Эти птицы выбрасывают в воду личинки, которые могут вызвать кожные реакции.
Также стоит отказаться от плавания в водоёме, поверхность которого цветёт.
Не рекомендуется купаться и в том пруду, рядом с которым есть свалка или с/х угодья.
Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону сообщило, что в Иркутске 13-летний школьник утонул на Тёплых озёрах.