Специалисты рассказали, как в Москве летом заботятся о диких птицах

Специалисты рассказали, как в Москве помогают диким птицам адаптироваться в период вскармливания потомства к зачастую непривычным погодным условиям.

Как сообщает НСН, водоплавающие птицы днём нуждаются в специальных плавучих домиках — такие установили в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», заказниках «Долина реки Сетунь», «Зеленоградский» и на других природных территориях Москвы.

Так как в период вскармливания птенцы нуждаются в естественной и разнообразной пище и в тёплое время года могут сами находить корм в цепочке экосистем природных территорий, специалисты Мосприроды просят не подкармливать птиц.

Кроме того, они рекомендуют горожанам гулять с собаками только на поводке, ходить по тропинке; не подбирать птенцов, чтобы не навредить им.

Ранее kp.ru сообщила, что в Центре воспроизводства редких видов в Московском зоопарке родились три детёныша краснокнижного джейрана — пустынной газели.