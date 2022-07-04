Специалисты рассказали, как в Москве летом заботятся о диких птицах

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Специалисты рассказали, как в Москве помогают диким птицам адаптироваться в период вскармливания потомства к зачастую непривычным погодным условиям.
Специалисты рассказали, как в Москве летом заботятся о диких птицах
  • Gettyimages.ru

Как сообщает НСН, водоплавающие птицы днём нуждаются в специальных плавучих домиках — такие установили в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», заказниках «Долина реки Сетунь», «Зеленоградский» и на других природных территориях Москвы.

Так как в период вскармливания птенцы нуждаются в естественной и разнообразной пище и в тёплое время года могут сами находить корм в цепочке экосистем природных территорий, специалисты Мосприроды просят не подкармливать птиц. 

Кроме того, они рекомендуют горожанам гулять с собаками только на поводке, ходить по тропинке; не подбирать птенцов, чтобы не навредить им.

Ранее kp.ru сообщила, что в Центре воспроизводства редких видов в Московском зоопарке родились три детёныша краснокнижного джейрана — пустынной газели.

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