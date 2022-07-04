В Амурской области 11-летнего мальчика унесло течением реки

Вечером 3 июля 11-летнего мальчика, пытавшегося переплыть реку в городе Тынде (Амурская область), унесло течением.

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

Как отмечается, вечером 3 июля двое друзей 2011 и 2007 годов рождения пошли купаться в местной реке.

Один из подростков решил переплыть на другой берег, но начал тонуть и его унесло течением. Тело ребёнка до сих пор не нашли.

«Берег реки, где отдыхали несовершеннолетние, не предназначен и не оборудован для купания. Прокуратура выяснит, находились ли ребята на берегу реки под присмотром взрослых», — уточнили в прокуратуре.

Также ведомство даст оценку исполнению администрацией города Тынды законодательства в части обеспечения безопасности на воде.

Ранее в беседе с сайтом «Москва 24» эксперт по безопасности Катерина Собкалова рассказала, что нужно учесть при подготовке детей к походу в лес.