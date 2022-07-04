В Амурской области 11-летнего мальчика унесло течением реки

Короткая ссылка
Вечером 3 июля 11-летнего мальчика, пытавшегося переплыть реку в городе Тынде (Амурская область), унесло течением.
В Амурской области 11-летнего мальчика унесло течением реки
  • РИА Новости

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

Как отмечается, вечером 3 июля двое друзей 2011 и 2007 годов рождения пошли купаться в местной реке.

Один из подростков решил переплыть на другой берег, но начал тонуть и его унесло течением. Тело ребёнка до сих пор не нашли.

«Берег реки, где отдыхали несовершеннолетние, не предназначен и не оборудован для купания. Прокуратура выяснит, находились ли ребята на берегу реки под присмотром взрослых», — уточнили в прокуратуре.

Также ведомство даст оценку исполнению администрацией города Тынды законодательства в части обеспечения безопасности на воде.

Ранее в беседе с сайтом «Москва 24» эксперт по безопасности Катерина Собкалова рассказала, что нужно учесть при подготовке детей к походу в лес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить