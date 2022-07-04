В Башкирию прибыл поезд с переселенцами из ЛНР и ДНР

В Башкирию прибыл ещё один поезд с беженцами из Донбасса, среди которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии Уфы.

Поезд с 331 беженцем из Донецкой и Луганской Народных Республик прибыл в Башкирию 3 июля.

Среди вынужденных переселенцев 105 детей, 98 мужчин и 128 женщин. Также прибыли четыре человека, которые передвигаются на инвалидных колясках.

Как отмечается, 210 человек разместят в Уфе, других поселят в различных гостиницах региона.

Ранее портал progorod43 сообщал, что в организации и предприятия Кирова трудоустроены 26 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и с Украины.