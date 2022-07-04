Аналитики назвали самые угоняемые марки автомобилей в России
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Самым угоняемым автомобилем Toyota за последние четыре года стала Camry (41% страховых случаев), на втором и третьем месте — Land Cruiser (38%) и кроссовер RAV 4 (18%). Среди марки Kia наибольшим спросом у угонщиков пользуются модели Rio (48%), Sportage (23%), Optima (13%)», — отмечается в исследовании.
Кроме того, возросло количество угонов автомобилей Hyundai Santa Fe и Mitsubishi Outlander.
Кроссоверы Hyundai Creta и Tucson также пользуются популярностью среди угонщиков.
Ранее генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с ценами на машины.