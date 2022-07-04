Аналитики назвали самые угоняемые марки автомобилей в России

«Страховой дом ВСК» провёл исследование и выяснил, что в России за последние четыре года наиболее часто угоняли автомобили марок Toyota, Kia и Hyundai.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Самым угоняемым автомобилем Toyota за последние четыре года стала Camry (41% страховых случаев), на втором и третьем месте — Land Cruiser (38%) и кроссовер RAV 4 (18%). Среди марки Kia наибольшим спросом у угонщиков пользуются модели Rio (48%), Sportage (23%), Optima (13%)», — отмечается в исследовании.

Кроме того, возросло количество угонов автомобилей Hyundai Santa Fe и Mitsubishi Outlander.

Кроссоверы Hyundai Creta и Tucson также пользуются популярностью среди угонщиков.

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