В столице рассказали об НКО — победителях конкурса грантов мэра Москвы

В правительстве Москвы перечислили благотворительные проекты, которые были удостоены гранта мэра Москвы для НКО.

Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства.

В 2020 и 2021 годах одним из победителей конкурса грантов мэра Москвы для НКО стал проект «Благотворительная доставка». Его участники привозят готовую еду пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным семьям и родителям-одиночкам.

Благотворительный фонд «Собаки, которые любят» был основан в 2017 году. Его главная задача — помощь бездомным животным. Для участия в конкурсе грантов фонд подготовил проект «Мы в ответе», направленный на профилактику проблемы бездомных животных.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве приём заявок на участие в конкурсе грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) продлится до 8 июля.