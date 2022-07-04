В России на треть снизились цены на авиаперелёты в страны Юго-Восточной Азии в июле-августе
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия».
«Средний чек в страны ЮВА в целом составил 48,1 тыс. рублей в одну сторону с человека — на 28% меньше, чем в апреле-мае», — рассказали в сервисе OneTwoTrip. Похожую динамику отметили и в сервисах «Туту.ру» и Aviasales.
Заметнее всего, по данным Aviasales, подешевели перелёты в Камбоджу — с 61,8 тыс. рублей в апреле-мае до 47,1 тыс. в июле-августе (-24%).
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