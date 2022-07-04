В России на треть снизились цены на авиаперелёты в страны Юго-Восточной Азии в июле-августе

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Представители туристических сервисов проанализировали цены и пришли к выводу, что авиабилеты в страны Юго-Восточной Азии на июль-август обходятся россиянам дешевле почти на треть, чем весной.
В России на треть снизились цены на авиаперелёты в страны Юго-Восточной Азии в июле-августе
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

«Средний чек в страны ЮВА в целом составил 48,1 тыс. рублей в одну сторону с человека — на 28% меньше, чем в апреле-мае», — рассказали в сервисе OneTwoTrip. Похожую динамику отметили и в сервисах «Туту.ру» и Aviasales.

Заметнее всего, по данным Aviasales, подешевели перелёты в Камбоджу — с 61,8 тыс. рублей в апреле-мае до 47,1 тыс. в июле-августе (-24%).

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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