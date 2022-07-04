В Москве построят административное здание на почти 2 тысячи рабочих мест

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что по программе стимулирования создания мест приложения труда на западе столицы построят административное здание, в котором смогут работать более 1,8 тыс. человек.
В Москве построят административное здание на почти 2 тысячи рабочих мест
  • РИА Новости

Об этом пишет НСН.

По словам Ефимова, контракт подписан с компанией «Рублёво-Архангельское», входящей в структуру Сбера.

«Инвестор вложит 4,3 млрд рублей в строительство офисного здания площадью 26,1 тыс. кв. м. Объект планируют ввести в эксплуатацию весной 2025 года», — рассказал вице-мэр.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье создадут научно-исследовательский центр и современный центр обработки данных.

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