В Москве построят административное здание на почти 2 тысячи рабочих мест
- РИА Новости
Об этом пишет НСН.
По словам Ефимова, контракт подписан с компанией «Рублёво-Архангельское», входящей в структуру Сбера.
«Инвестор вложит 4,3 млрд рублей в строительство офисного здания площадью 26,1 тыс. кв. м. Объект планируют ввести в эксплуатацию весной 2025 года», — рассказал вице-мэр.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье создадут научно-исследовательский центр и современный центр обработки данных.