В Москве построят административное здание на почти 2 тысячи рабочих мест

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что по программе стимулирования создания мест приложения труда на западе столицы построят административное здание, в котором смогут работать более 1,8 тыс. человек.

РИА Новости

Об этом пишет НСН. По словам Ефимова, контракт подписан с компанией «Рублёво-Архангельское», входящей в структуру Сбера. «Инвестор вложит 4,3 млрд рублей в строительство офисного здания площадью 26,1 тыс. кв. м. Объект планируют ввести в эксплуатацию весной 2025 года», — рассказал вице-мэр. Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье создадут научно-исследовательский центр и современный центр обработки данных.