Семь человек погибли в ДТП в Оренбургской области

Семь человек погибли и ещё трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Оренбургской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.

По данным ведомства, ДТП с участием двух легковых автомобилей, Lada Largus и Hyundai, произошло на 190-м км трассы М-5 «Урал» между населёнными пунктами Ильинка и Урал в Кувандыкском городском округе области.

«В результате аварии погибли семь человек, травмированы три, детей среди них нет, анкетные данные устанавливаются. На месте происшествия работают спецслужбы», — отметили в МЧС.

Полиция уточняет, что, по предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с отечественной машиной, а после один из автомобилей задел грузовик.

Ранее ФАН писало, что СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса и грузовика под Челябинском.