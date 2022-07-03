Семь человек погибли в ДТП в Оренбургской области

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Семь человек погибли и ещё трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Оренбургской области.
Семь человек погибли в ДТП в Оренбургской области
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.

По данным ведомства, ДТП с участием двух легковых автомобилей, Lada Largus и Hyundai, произошло на 190-м км трассы М-5 «Урал» между населёнными пунктами Ильинка и Урал в Кувандыкском городском округе области. 

«В результате аварии погибли семь человек, травмированы три, детей среди них нет, анкетные данные устанавливаются. На месте происшествия работают спецслужбы», — отметили в МЧС.

Полиция уточняет, что, по предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с отечественной машиной, а после один из автомобилей задел грузовик.

Ранее ФАН писало, что СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса и грузовика под Челябинском.

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