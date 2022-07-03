Автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье в Дагестане

Автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье в Докузпаринском районе Дагестана, сообщает региональный минздрав.

«В Докузпаринском районе вблизи с. Куруш автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из шести человек, которые находились в машине, пятеро выбрались самостоятельно, одному понадобилась помощь спасателей.

Зажатый в автомобиле мужчина получил серьёзные травмы, после помощи врачей его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что автобус с 29 российскими туристами попал в аварию в турецкой Мугле.