Житель одного из повреждённых в Белгороде домов рассказал о ночном взрыве

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Житель одного из повреждённых в Белгороде домов рассказал о взрыве на участке по соседству, в результате чего «разворотило флигель».
Житель одного из повреждённых в Белгороде домов рассказал о ночном взрыве

Как сообщает РИА Новости, мужчина — житель дома на улице Маяковского.

«Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья: из Харькова приехали сын, тёща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило», — сообщил местный житель Алексей Русанов РИА Новости.

По его словам, они с супругой спали, когда услышали взрыв, выбежали и остались целы, однако в доме начался пожар.

3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии громких звуков в Белгороде и пожаре в частном жилом доме. Предположительно, сработала система ПВО.

Позднее глава региона заявил, что в городе есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов, также повреждено не менее 39 частных жилых домов.

Пострадали четыре человека, в том числе ребёнок, кроме того, есть информация о трёх погибших.

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