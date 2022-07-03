Один пострадавший после громких звуков в Белгороде находится в состоянии средней тяжести
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую больницу № 2, куда поместили пострадавшего.
«Пациент средней степени тяжести. Больной должен был быть госпитализирован в травматологическое отделение, но он ложиться не хочет», — сообщили в больнице.
3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии громких звуков в Белгороде и возгорании частного дома на территории города. Предположительно, сработала система ПВО.