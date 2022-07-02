Женщина с двумя детьми погибла в аварии под Саратовом

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Женщина и двое детей погибли, мужчина и ещё один ребёнок госпитализированы в результате автомобильной аварии под Саратовом.
Женщина с двумя детьми погибла в аварии под Саратовом
  • РИА Новости

«В 17:00 (16:00 мск) в Марксовском районе произошёл съезд с полевой дороги автомобиля Lada Granta в канал с водой. В результате ДТП погибли женщина и двое детей, доставлены в больницу мужчина и ребёнок», — сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, за рулём автомобиля был мужчина. 

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства случившегося.

В июне в Ирбите Свердловской области в последний день соревнований по мотокроссу с колясками произошла страшная авария: мотоциклисты влетели в толпу.

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