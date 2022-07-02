Похитителя ребёнка во Владимирской области приговорили к заключению в колонии
«Суд назначил Копылову Д.А. наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Также обвиняемому назначено принудительное наблюдение и лечение у психиатра по месту отбывания наказания.
Уточняется, что подсудимый полностью признал вину.
Ранее второй западный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии гендиректора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко по делу о хищениях при строительстве резиденции президента России в подмосковном Ново-Огарёве.