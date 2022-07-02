Похитителя ребёнка во Владимирской области приговорили к заключению в колонии

Мужчина, который в 2020 году похитил семилетнего мальчика в деревне Горки Владимирской области, приговорён к почти 20 годам колонии строгого режима, сообщает Камешковский районный суд Владимирской области.

«Суд назначил Копылову Д.А. наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Также обвиняемому назначено принудительное наблюдение и лечение у психиатра по месту отбывания наказания.

Уточняется, что подсудимый полностью признал вину.

Ранее второй западный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии гендиректора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко по делу о хищениях при строительстве резиденции президента России в подмосковном Ново-Огарёве.