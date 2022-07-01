Специалист Сухоставец отметил плюсы регистрации в качестве самозанятых

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Операционный директор технологической платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец рассказал о плюсах регистрации в качестве самозанятых.
Специалист Сухоставец отметил плюсы регистрации в качестве самозанятых
  • РИА Новости

«Каждый день новый налоговый статус регистрирует больше 8 тыс. человек. В режиме самозанятости, безусловно, есть плюсы», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, в числе положительных моментов — простая регистрация и выгодные условия работы, возможность дополнительного заработка и профессиональной реализации.

Как отметил Сухоставец, самозанятые также получают доступ к госпрограммам поддержки, имеют легальный статус.

Кроме того, считает эксперт, статус самозанятого выгоднее, чем ИП.

Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о работе торгово-промышленных палат по поддержке бизнеса.

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