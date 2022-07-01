Специалист Сухоставец отметил плюсы регистрации в качестве самозанятых
- РИА Новости
«Каждый день новый налоговый статус регистрирует больше 8 тыс. человек. В режиме самозанятости, безусловно, есть плюсы», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.
По его словам, в числе положительных моментов — простая регистрация и выгодные условия работы, возможность дополнительного заработка и профессиональной реализации.
Как отметил Сухоставец, самозанятые также получают доступ к госпрограммам поддержки, имеют легальный статус.
Кроме того, считает эксперт, статус самозанятого выгоднее, чем ИП.
Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о работе торгово-промышленных палат по поддержке бизнеса.