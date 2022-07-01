Власти Приморья рассказали о потенциале круизного туризма
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Об этом сообщает zr.media.
«Считаю «быстрой победой» привлечение туристов к местам, которые есть практически в каждом субъекте, — озеро, водоём, река или море. Для этого нужно создать соответствующие инвестиционные и правовые условия», — сказал Кожемяко.
Он также высказался о потенциале морского и речного круизного туризма, для развития которого требуется решить ряд задач.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.