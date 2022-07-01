Власти Приморья рассказали о потенциале круизного туризма

На заседании комиссии Госсовета по туризму, физкультуре и спорту обсудили развитие туристической отрасли в условиях санкций. В частности, председатель комиссии, губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что нужно создавать все условия, чтобы путешествия по родной стране стали ежегодным выбором россиян.

Об этом сообщает zr.media.

«Считаю «быстрой победой» привлечение туристов к местам, которые есть практически в каждом субъекте, — озеро, водоём, река или море. Для этого нужно создать соответствующие инвестиционные и правовые условия», — сказал Кожемяко.

Он также высказался о потенциале морского и речного круизного туризма, для развития которого требуется решить ряд задач.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.