Семейный психолог Шахов рассказал о способах сохранить отношения

Семейный психолог Александр Шахов рассказал о способах сохранить отношения.

«Отдыхать друг от друга нужно, это просто необходимо, это абсолютно необходимо», — заявил он в беседе с Пятым каналом.

Как отмечает эксперт, отношения следует периодически «обновлять».

Шахов пояснил, что речь не о продолжительных разлуках, а о небольших паузах — например, можно порознь съездить на отдых, сходить в ресторан, остаться с ночёвкой в гостях.

«Если вы периодически не расстаётесь, то вы очень быстро привыкаете. Сознательно делать паузы — важно», — заключил он.

Ранее коуч и психолог Юрий Мурадян в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о навыках, которыми нужно обладать современному человеку.