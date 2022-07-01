Психолог Дербенёва дала советы по организации досуга для детей в летнее время

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Практикующий психолог Наталия Дербенёва дала советы по организации досуга для детей в летнее время.
Психолог Дербенёва дала советы по организации досуга для детей в летнее время
  • АГН «Москва»
  • © Воронин Денис

В беседе с Life.ru она призвала родителей подавать пример.

«Если, сидя на даче, вы говорите детям выйти на улицу и поиграть, а сами смотрите телевизор, то, скорее всего, они останутся у себя в комнате. Если они увидят, что родители веселятся или просто наслаждаются солнечным днём, быстро последуют за вами. Пикники, парки, походы — это отличная возможность сблизиться, создать семейные воспоминания и поддержать здоровье», — сказала эксперт.

По её словам, сама по себе активность ребёнка направлена на познание мира и важно это развивать и поддерживать.

«Если нет возможности улететь, путешествие в новый город или область могут оказаться не менее интересными. Это может быть и отдых в палатках на природе или музеи современного искусства, интересные объекты архитектуры», — добавила Дербенёва.

Ранее психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

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