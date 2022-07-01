Несколько домов повреждены из-за обстрела приграничного посёлка Тёткино в Курской области

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В приграничном посёлке Тёткино в Курской области из-за обстрела со стороны Украины повреждены несколько домов местных жителей, снаряды таже упали на некоторые огороды, сообщил губернатор области Роман Старовойт.
Несколько домов повреждены из-за обстрела приграничного посёлка Тёткино в Курской области
  • © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области

«Сегодня было неспокойно в окрестностях приграничного посёлка Тёткино. В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей. В части из них осколками повреждены окна, на некоторые огороды упали снаряды», — написал он в Telegram.

Пострадавших нет, власти выясняют окончательную степень ущерба в посёлке.

«Обязательно поможем всем», — отметил губернатор.

Кроме того, 28 июня возле Курска был сбит украинский БПЛА Ту-141 «Стриж».

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