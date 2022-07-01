Психолог Курилова рассказала, в каких случаях ребёнка стоит забрать из лагеря

Кризисный психолог Евгения Курилова рассказала, в каких случаях ребёнка стоит забрать из лагеря.

«Любой человек, попадая в новую обстановку, должен адаптироваться. Ему нужно разобраться, как себя вести, какие здесь порядки, как он себя чувствует в новом коллективе», — заявила она в беседе с kp.ru.

По словам Куриловой, нормально, если ребёнок в первые дни смены чувствует себя не в своей тарелке.

Как отметила эксперт, тревожным сигналом, что ситуация выходит за рамки обычной адаптации, станет несвойственное детям поведение.

«Обычно спокойный рыдает без остановки, «живчик на батарейках», наоборот, сторонится всяких активностей, и слова из него приходится тянуть клещами. Был собранным аккуратистом, а за первую неделю испачкал и порвал сразу несколько вещей и кое-что ценное где-то посеял. Это первый признак, что отдых идёт не по плану», — пояснила Курилова.

Она также сообщила, что нужно обращать внимание на нарушение сна, аппетита, головные боли, расстройство пищеварения.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.