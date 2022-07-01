Специалисты по недвижимости прокомментировали ситуацию на рынке новостроек в Москве

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В Москве в первом полугодии 2022 года число новых проектов новостроек в массовом сегменте выросло на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
Специалисты по недвижимости прокомментировали ситуацию на рынке новостроек в Москве
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов «Метриум».

Столичные девелоперы начали реализацию 51 проекта новостроек, в том числе 26 — в массовом сегменте.

Как отметила управляющий партнёр компании «Метриум» Надежда Коркка, девелоперы продолжили вывод на рынок новых проектов.

«Полагаю, большую роль в этом сыграл опыт пандемии, на примере которого застройщики убедились, что выгоднее продолжать стройку и запускать новые проекты, чем прекращать активность», — сказала она.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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