В Нововоронеже открылся новый памятник Алёнке
В Нововоронеже в ходе первого городского фольклорного праздника «Истоки» открылся новый памятник Алёнке.
- © TG/Нововоронежская АЭС
Об этом сообщил Telegram-канал Нововоронежской АЭС.
Первая фигура Алёнки с пугающим лицом была открыта в Нововоронеже по случаю 250-летия села Новая Алёновка в декабре 2020 года.
Объект демонтировали спустя три дня вследствие возмущения жителей.
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