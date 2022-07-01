В Нововоронеже открылся новый памятник Алёнке

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В Нововоронеже в ходе первого городского фольклорного праздника «Истоки» открылся новый памятник Алёнке.
В Нововоронеже открылся новый памятник Алёнке
  • © TG/Нововоронежская АЭС

Об этом сообщил Telegram-канал Нововоронежской АЭС.

Первая фигура Алёнки с пугающим лицом была открыта в Нововоронеже по случаю 250-летия села Новая Алёновка в декабре 2020 года.

Объект демонтировали спустя три дня вследствие возмущения жителей.

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