Хуснуллин заявил о вводе в эксплуатацию ещё одного дома в ЖК «Митино О2»

Фонд развития территорий получил разрешение на ввод в эксплуатацию дома №8 в составе ЖК «Митино О2», сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин.

«Ещё один проблемный дом ЖК «Митино О2» бывшего застройщика «Урбан Групп» введён в эксплуатацию. А значит, мы на шаг ближе к тому моменту, когда проблемы всех обманутых дольщиков в стране будут решены. Я благодарен фонду и строителям за проделанную работу, а будущих жильцов поздравляю с грядущим новосельем», — заявил Хуснуллин.

Общая жилая площадь здания — более 20 тыс. кв. м. В доме 491 квартира, также имеется подземный паркинг на 220 машино-мест.

Главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев уточнил, что квартиры в доме получат 311 дольщиков. Выдача ключей начнётся с 4 июля.

Строительство дома началось в 2018 году ГК «Урбан Групп», которая впоследствии была признана банкротом. Права и обязанности застройщика были переданы Фонду развития территорий в 2019 году.