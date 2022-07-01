Ржевский мемориал Советскому солдату за два года посетили около 3,5 млн человек
- © РИА Новости / Евгений Одиноков
Об этом сообщает ИА REGNUM пресс-службе правительства Тверской области.
Мемориальный комплекс, около которого проходят вахты памяти, патриотические акции, концерты и присяги, является филиалом Музея Победы. Сюда приезжают правительственные делегации, общественные деятели, ветераны, семьи с детьми.
На территории мемориала планируют создать музейно-просветительский комплекс «Ржевская битва».
Ранее ФАН сообщило, что в Шахтёрском районе Донецкой Народной Республики восстанавливают мемориальный комплекс Саур-Могила, который пострадал в результате боевых действий в 2014 году.