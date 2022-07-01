Аналитики назвали самые востребованные в России автомобили с пробегом

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Эксперты определили самые востребованные в России в II квартале 2022 года автомобили с пробегом. Рейтинг составили в трёх ценовых сегментах: до 1,5 млн рублей, от 1,5 млн рублей до 3 млн рублей и свыше 3 млн рублей.
Аналитики назвали самые востребованные в России автомобили с пробегом
  • Legion-Media
  • © ZUMA Press

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сервис «Авито Авто».

По данным исследования, Toyota Camry стала лидером в двух ценовых сегментах: в более высоком (от 3 млн рублей) и в среднем (от 1,5 млн рублей до 3 млн рублей).

В ценовом сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей второе и третье места заняли кроссоверы Hyundai Creta и Toyota RAV4, а в самом высоком — Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado.

В сегменте бюджетных автомобилей первые места заняли российские  машины: Lada Priora, 2114 Samara и Granta.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.

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