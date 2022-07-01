К 2032 году в Новой Москве планируют построить 20 млн квадратных метров жилья

За последние десять лет в Новой Москве построили 20 млн кв. м жилья. К 2032 году в регионе планируют построить ещё столько же.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова руководителя столичного Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

К развитию Троицкого и Новомосковского административного округа подходят комплексно, отметил он.

В регионе строят не только дома, но и школы, детские сады, поликлиники, объекты досуга, а также развивают транспортную инфраструктуру.

Так, в Новой Москве в два раза увеличилось число автобусных маршрутов, появились новые станции метро и МЦД, новые дорожные развязки, путепроводы через железнодорожные пути и прочее.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Подмосковье в ближайшие пять лет построят 34 спортивных объекта.