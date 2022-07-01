В Тюменской области 45 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

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В Тюменской области 45 выпускников сдали Единый госэкзамен на 100 баллов.
В Тюменской области 45 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

Как пишет megatyumen.ru, 100 баллов выпускники получили за экзамены по русскому языку, математике, физике, химии, географии, истории, обществознанию, литературе.

Максимальный балл за работы получили одиннадцатиклассники из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Ялуторовска, Ишима, Тюменского и Вагайского районов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Как уточняет «Вслух.ру», по поручению губернатора региона Александра Моора за каждый стобалльный результат выпускники получат по 100 тыс. рублей.

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