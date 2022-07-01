В Подмосковье в ближайшие пять лет построят 34 спортивных объекта

В Подмосковье в ближайшие пять лет намерены построить 34 спортивных объекта.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу правительства Подмосковья.

«Один из наших главных принципов — спорт должен быть доступным: рядом с домом, по адекватной цене или вовсе бесплатным. В ближайшие пять лет в Подмосковье введём 34 новых спортивных объекта — 16 стадионов, семь ФОКов с залами, пять комплексов с катками, три бассейна, два манежа и футбольное поле с трибунами. Также ведём большую работу по капитальному ремонту объектов», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

15 спортивных объектов планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что в парке «Кусково» началась реконструкция стадиона «Фрезер».