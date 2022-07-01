РЭО объявил приём заявок на «Зелёную премию — 2022»

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Российский экологический оператор (РЭО) объявил о начале приёма заявок на «Зелёную премию — 2022».
РЭО объявил приём заявок на «Зелёную премию — 2022»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева.

В ходе конкурса эксперты отберут лучшие проекты в области популяризации осознанного потребления и правильного обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Авторы проектов смогут побороться за грант. 

Церемония награждения победителей состоится в конце года.

Как ранее сообщил сайт «Москва 24», в столичном МУЗЕОНе с 16 по 31 июля пройдёт VIII сезон городского интерактивного информационного медиафестиваля «Твоя Москва», который организовывает медиахолдинг «Москва Медиа».

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