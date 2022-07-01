Фурсенко: Россия всегда будет среди стран, задающих тренды в науке

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Помощник президента России Андрей Фурсенко заявил, что Россия всегда будет среди стран, задающих глобальные тренды в науке.
Фурсенко: Россия всегда будет среди стран, задающих тренды в науке
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом, как сообщает ТАСС, он заявил на дискуссии «Мировой идейно-духовный ландшафт и место России в новой ценностной картографии», которая состоялась на площадке клуба «Валдай».

«В очень меняющихся ситуациях, а ситуация меняется всё время, мы всегда в достаточно короткий исторический период выходили на то, что мы задавали определённые тренды», — добавил Фурсенко.

Он также отметил, что противостояние с Западом сейчас проходит по линии сохранения глобального интеллектуального разнообразия.

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