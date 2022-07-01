Депутат Терентьев назвал хорошей идею ввести новую льготу для пенсионеров
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«Хорошая инициатива. Там, где появляются льготы, преференции, освобождения от госпошлин, любой депутат поддержит», — отметил парламентарий.
Он уточнил, что важно соблюдать ряд условий.
«Главное, чтобы инициатор понимал, что это будут выпадающие доходы и они должны быть из какого-то источника компенсированы», — добавил Терентьев.
Ранее Фёдоров предложил освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству.