Депутат Терентьев назвал хорошей идею ввести новую льготу для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев в беседе с RT оценил предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству.

«Хорошая инициатива. Там, где появляются льготы, преференции, освобождения от госпошлин, любой депутат поддержит», — отметил парламентарий.

Он уточнил, что важно соблюдать ряд условий.

«Главное, чтобы инициатор понимал, что это будут выпадающие доходы и они должны быть из какого-то источника компенсированы», — добавил Терентьев.

Ранее Фёдоров предложил освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству.