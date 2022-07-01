Квалификацию по IT-направлениям повысили 11 тысяч преподавателей за полгода

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За полгода в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» квалификацию по IT-направлениям повысили 11 тыс. преподавателей.
Квалификацию по IT-направлениям повысили 11 тысяч преподавателей за полгода
  • Gettyimages.ru
  • © JGI/Tom Grill

«В рамках федерального проекта за полгода свою квалификацию повысили уже 11 тыс. преподавателей и методистов. До конца декабря пройти курсы смогут около 18 тыс. человек», — передаёт ТАСС слова заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

С 2020 года в рамках федпроекта на базе Иннополиса обучение прошли более 27,5 тыс. преподавателей и методистов.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качествах современных абитуриентов.

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