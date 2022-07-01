Квалификацию по IT-направлениям повысили 11 тысяч преподавателей за полгода
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«В рамках федерального проекта за полгода свою квалификацию повысили уже 11 тыс. преподавателей и методистов. До конца декабря пройти курсы смогут около 18 тыс. человек», — передаёт ТАСС слова заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.
С 2020 года в рамках федпроекта на базе Иннополиса обучение прошли более 27,5 тыс. преподавателей и методистов.
Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качествах современных абитуриентов.