В Союзе пенсионеров поддержали предложение о льготе на регистрацию жилья

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с RT положительно отнёсся к инициативе депутата Госдумы Евгения Фёдорова об освобождении пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству.
В Союзе пенсионеров поддержали предложение о льготе на регистрацию жилья
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

«Всё, что связано с дополнительными льготами и преференциями в адрес наших пенсионеров, у которых низкие доходы, должно быть поддержано», — подчеркнул он.

Ранее Фёдоров предложил новую льготу для пенсионеров: освобождение от пошлины на регистрацию жилья.

Парламентарий отметил, что, согласно законодательству, граждане, в том числе пенсионного возраста, обязаны уплатить пошлину в размере 2 тыс. рублей за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить