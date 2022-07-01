В Союзе пенсионеров поддержали предложение о льготе на регистрацию жилья

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с RT положительно отнёсся к инициативе депутата Госдумы Евгения Фёдорова об освобождении пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству.

«Всё, что связано с дополнительными льготами и преференциями в адрес наших пенсионеров, у которых низкие доходы, должно быть поддержано», — подчеркнул он.

Ранее Фёдоров предложил новую льготу для пенсионеров: освобождение от пошлины на регистрацию жилья.

Парламентарий отметил, что, согласно законодательству, граждане, в том числе пенсионного возраста, обязаны уплатить пошлину в размере 2 тыс. рублей за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество.