В Союзе пенсионеров поддержали предложение о льготе на регистрацию жилья
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«Всё, что связано с дополнительными льготами и преференциями в адрес наших пенсионеров, у которых низкие доходы, должно быть поддержано», — подчеркнул он.
Ранее Фёдоров предложил новую льготу для пенсионеров: освобождение от пошлины на регистрацию жилья.
Парламентарий отметил, что, согласно законодательству, граждане, в том числе пенсионного возраста, обязаны уплатить пошлину в размере 2 тыс. рублей за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество.