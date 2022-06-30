Аэропорт Новосибирска обслужил почти 2,4 млн пассажиров с начала года

Новосибирский аэропорт Толмачёво обслужил почти 2,4 млн пассажиров за январь — май 2022 года.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В мае пассажиропоток составил 537 586 человек, что на 5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

«На внутрироссийских рейсах обслужено 510 916 пассажиров — на 1,6% больше. На международных линиях было обслужено 53 800 пассажиров», — заявили в пресс-службе.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что пассажиры совершили более 750 млн поездок со дня запуска МЦК.