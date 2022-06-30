В Подмосковье рассказали о посещаемости парков в июне

В Московской области рассказали о посещаемости парков в июне.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства благоустройства.

«За июнь 2022 года зафиксировано 4,9 млн посещений. В минувшие выходные — почти 460 тыс. посещений. В летний сезон жители и гости Подмосковья много времени проводят на свежем воздухе, в том числе и в парках», — заявили в ведомстве.

На территории региона находится более 180 парков.

Ранее НСН писала, что в столичном парке «Покровское-Стрешнево» начали обустройство современной зоны для игры в пляжный волейбол.