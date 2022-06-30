Основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса завершат в 2022 году

Короткая ссылка
Основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса в Москве должны быть завершены в 2022 году.
Основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса завершат в 2022 году

Об этом сообщает НСН.

Как рассказал мэр города Сергей Собянин, это один из крупнейших текущих экологических проектов столицы. Всего с 2011 года в Москве благоустроили 886 парковых территорий.

«Битцевский парк — огромный: 400 га практически. И надо было подойти к каждой зоне этого парка очень бережно. Долго обсуждали с жителями, долго делали проект», — отметил Собянин.

На участках, прилегающих к жилым кварталам, создадут более десяти локальных рекреационных центров. На прилегающей территории будет обустроено свыше 90 спортплощадок, появится около 100 детских площадок.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве рассказали о планах по благоустройству в районах Солнцево и Ново-Переделкино.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить