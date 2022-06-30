Основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса завершат в 2022 году

Основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса в Москве должны быть завершены в 2022 году.

Об этом сообщает НСН.

Как рассказал мэр города Сергей Собянин, это один из крупнейших текущих экологических проектов столицы. Всего с 2011 года в Москве благоустроили 886 парковых территорий.

«Битцевский парк — огромный: 400 га практически. И надо было подойти к каждой зоне этого парка очень бережно. Долго обсуждали с жителями, долго делали проект», — отметил Собянин.

На участках, прилегающих к жилым кварталам, создадут более десяти локальных рекреационных центров. На прилегающей территории будет обустроено свыше 90 спортплощадок, появится около 100 детских площадок.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве рассказали о планах по благоустройству в районах Солнцево и Ново-Переделкино.