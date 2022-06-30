Завод «Кронштадт» по производству разведывательно-ударных дронов заработает в три смены
- РИА Новости
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Отмечается, что разведывательно-ударные дроны «Орион», которые производят на предприятии, используются в ходе специальной военной операции.
«Новый завод по выпуску беспилотных летательных аппаратов в целях выполнения полученных заказов в скором времени перейдёт на трёхсменный режим работы», — цитирует РИА Новости Белых.
В феврале компания «Кронштадт» информировала, что испытания нового варианта российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орион» со спутниковой связью начнутся в I квартале 2022 года.
В компании отметили, что система спутниковой связи и управления позволит увеличить контролируемую дальность действия беспилотника.