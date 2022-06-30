Завод «Кронштадт» по производству разведывательно-ударных дронов заработает в три смены

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Российский завод по производству разведывательно-ударных беспилотников в Дубне заработает в три смены, заявил заместитель гендиректора компании- владельца предприятия — группы «Кронштадт» Алексей Белых на встрече с работниками Дубненского машиностроительного завода (ДМЗ).
Завод «Кронштадт» по производству разведывательно-ударных дронов заработает в три смены
  • РИА Новости
  • © Вадим Савицкий

Отмечается, что разведывательно-ударные дроны «Орион», которые производят на предприятии, используются в ходе специальной военной операции.

«Новый завод по выпуску беспилотных летательных аппаратов в целях выполнения полученных заказов в скором времени перейдёт на трёхсменный режим работы», — цитирует РИА Новости Белых.

В феврале компания «Кронштадт» информировала, что испытания нового варианта российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орион» со спутниковой связью начнутся в I квартале 2022 года.

В компании отметили, что система спутниковой связи и управления позволит увеличить контролируемую дальность действия беспилотника.

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