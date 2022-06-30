ОНК: осуждённый за экстремизм бывший видеооператор Навального раскаялся в содеянном

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RT
Видеооператор ФБК* Павел Зеленский, осуждённый в апреле 2021 года на два года лишения свободы за экстремистские высказывания в соцсетях, раскаялся в совершённом преступлении. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
ОНК: осуждённый за экстремизм бывший видеооператор Навального раскаялся в содеянном
  • РИА Новости

Павел Зеленский отбывает наказание в зеленоградской колонии-поселении. В ходе беседы с посетившими учреждение членами ОНК он заявил, что раскаялся.

Представитель администрации колонии-поселения добавил, что бывший видеооператор «встал на путь исправления».

Зеленский рассказал членам комиссии, что первые девять месяцев находился в тульской исправительной колонии №2, затем режим ему был смягчен.

«Я сразу признал вину и проявил деятельное раскаяние, сотрудничал со следствием и после девяти месяцев в колонии общего режима был переведён сюда, в колонию-поселение. Здесь я с другими осуждёнными делаю стенгазеты, плакаты к праздникам, снимаю видеосюжеты о жизни колонии-поселения, и один такой сюжет был отправлен на всероссийский кинофестиваль «Надежда», там были интервью с осуждёнными о планах на будущее, о надеждах на новую жизнь», — процитировал Мельников Зеленского, который также ведёт кружок корреспондентов.

Зарплату за эту работу бывший оператор не получает.

К условиям содержания Зеленский претензий не имеет. Недавно у него было длительное свидание с женой и детьми, проживающими в Подмосковье.

«Здесь семье меня навещать гораздо легче, чем в Туле», — добавил осуждённый, которому до конца срока осталось 3,5 месяца.

Павел Зеленский был задержан в январе 2021 года. Ему было предъявлено обвинение в призывах к экстремизму из-за комментария в соцсетях на тему самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной у здания областного УВД.

Он был помещён в СИЗО, а в феврале меру пресечения смягчили до домашнего ареста.

В апреле 2021 года Зеленский был осужден на два года лишения свободы, но Мосгорсуд в июне того же года снизил срок до одного года и 11 месяцев.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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