В «Опоре России» высказались об идее создания круглогодичного курорта на Каспийском море

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Вице-президент объединения «Опора России», генеральный директор компании «Конструктор путешествий» Алексей Кожевников высказался об идее создания круглогодичного курорта на Каспийском море.
В «Опоре России» высказались об идее создания круглогодичного курорта на Каспийском море
  • РИА Новости
  • © Ольга Головко

В беседе с НСН он выразил мнение, что инвесторам подобный проект будет интересен — при поддержке властей.

«Если правительство и дальше готово совершенствовать налоговые, административные режимы, то эта тема будет интересна для инвесторов», — заявил эксперт.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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