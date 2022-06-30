В «Опоре России» высказались об идее создания круглогодичного курорта на Каспийском море
- РИА Новости
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В беседе с НСН он выразил мнение, что инвесторам подобный проект будет интересен — при поддержке властей.
«Если правительство и дальше готово совершенствовать налоговые, административные режимы, то эта тема будет интересна для инвесторов», — заявил эксперт.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.